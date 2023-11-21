العالم اليوم - تحذير أميركي من استخدام محاقن تنتجها كاردينال هيلث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية من استخدام محاقن مونوجكت التي تنتجها شركة كاردينال هيلث.

يأتي تحذير الإدارة بعد أن بدأت الشركة في سحب محاقن مونوجكت بسبب مخاوف من عدم التوافق بين أجزائها.

وتُستخدم محاقن مونوجكت لإدخال السوائل في الجسم أو سحبها منه، بينما تستخدم مضخات إدارة الألم التي يتحكم فيها المريض لعلاج أنواع مختلفة من الآلام عن طريق نقل الأدوية عن طريق الوريد.

بدأت الشركة في يونيو بيع محاقن مونوجكت الجديدة التي تتميز بأبعاد مختلفة مقارنة بإصدارات الشركة السابقة المعروفة باسم كوفيدين.

وقالت الإدارة اليوم إنه يمكن استخدام محاقن كوفيدين وإنها ستعمل مع الشركة لإجراء مزيد من التقييمات للمشكلة التي ظهرت في المحاقن الجديدة.