نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل أي عملية لإطلاق سراح المحتجزين بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الصليب الأحمر، أنه مستعد لتسهيل أي عملية لإطلاق سراح المحتجزين بغزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن اتفاق تبادل المحتجزين بات وشيكا، وذلك، وفقا لما نقلته عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفض عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

وسرح جيش الاحتلال الآلاف من جنود الاحتياط من أجل أن يعودوا إلى سوق العمل، بعدما أعطت تل أبيب الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين.