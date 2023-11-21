العالم اليوم - "سيتي غروب" بصدد هيكلة شاملة تتضمن تسريح آلاف الموظفين

انتم الان تتابعون خبر "سيتي غروب" بصدد هيكلة شاملة تتضمن تسريح آلاف الموظفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - أعلنت الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب، جين فريزر، في مذكرة للموظفين، الاثنين، أن الشركة تعكف على تنفيذ الحزمة التالية من التغييرات الإدارية في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة.

وقال فريزر في بيان منفصل "الإجراءات التي نتخذها لإعادة هيكلة الشركة تتضمن بعض القرارات الصعبة والتي ستكون لها تبعات، لكننا نعتقد أنها الخطوات الصحيحة لمواءمة هيكلنا مع استراتيجيتنا".

وقالت المذكرة الموجهة إلى الموظفين إن تغييرات معينة في قيادات الأنشطة والوظائف سيبلغ المسؤولون التنفيذيون فرقهم بها أولا، الاثنين، على أن يتم نشرها لاحقا على موقع داخلي.

وقالت مصادر مطلعة إنه في إطار من إعادة الهيكلة، سيعين البنك الأميركي أحد كبار المصرفيين في أوروبا، وهو ناتشو جوتيريس أورانتيا، رئيسا جديدا للخدمات المصرفية في المنطقة.

ومن خلال منصبه الجديد رئيسا لمجموعة أوروبا، سيتولى المصرفي الإسباني الإشراف على أعمال سيتي غروب في أوروبا.

وقال مصدر مطلع غير مصرح له بالتحدث علنا إن عملية إعادة الهيكلة قد تتضمن تسريح الآلاف من الموظفين. وقالت فريزر في المذكرة إن الإعلانات النهائية المتعلقة الهيكلة ستكون في أوائل 2024.