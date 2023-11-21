العالم اليوم - الصين: الأرجنتين سترتكب "خطأ فادحا" إذا قطعت العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إن الدبلوماسية الأرجنتينية سترتكب "خطأ فادحا" إذا قطعت الأرجنتين علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين أو البرازيل.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري إن الصين شريك تجاري مهم للأرجنتين التي تولي حكومتها المنتخبة أهمية كبيرة للعلاقات معها.

وانتخبت الأرجنتين خافيير مايلي رئيسا جديدا لها يوم الأحد. وانتقد مايلي، وهو ليبرالي يميني، الصين والبرازيل قائلا إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" وإنه يفضل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم الحر.

يواجه الليبرالي خافيير ميلي الذي فاز الأحد بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، سلسلة تحديات اقتصادية لإعادة النهوض بالقوة الثالثة في أميركا اللاتينية.

وقال ميلي (53 عاما)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأحد "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول".

وطرح ميلي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة، وهو يهدف الى تقليص الانفاق العام بنحو 15 بالمئة، والمضي في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين عام 2018 قرضا بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده.