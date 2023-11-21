العالم اليوم - رئاسة COP28 تحث الزوار على استخدام المواصلات العامة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - دعت رئاسة COP28 جميع الضيوف والزائرين إلى استخدام خيارات نقل أكثر استدامة مثل مترو دبي وحافلات النقل العام طوال أسبوعَي المؤتمر، الذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويربط الخط الأحمر لمترو دبي كلاً من مطار دبي الدولي، وعدد من الفنادق الكبرى والمعالم السياحية البارزة في المدينة، ويمتد من قلب دبي إلى مدخل مدينة إكسبو، التي سيستضيف فيها COP28 العالم للمشاركة في فعالياته.

كما تم تجهيز محطات المترو بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، كما تم إعداد طرق خالية من الدرجات ومصاعد لتسهيل حركة الكراسي المتحركة في جميع المحطات، وتتوفر مقاعد مخصصة وأماكن للكراسي المتحركة في جميع العربات للركاب المحتاجين إلى المساعدة.

خلال الأيام الثلاثة الأولى من COP28، ستُغلَق بعض الطرق القريبة من مدينة إكسبو دبي بسبب الترتيبات الأمنية الخاصة، وقد تحدث خلال المؤتمر تغييرات وإغلاقات عاجلة دون إشعار مسبق، ولذا نشجع جميع الزائرين على استخدام مترو دبي.

وبالنسبة إلى غير القادرين على استخدام وسائل النقل العام، تتوفر مواقف واسعة لسيارات للمندوبين والضيوف في كل من المنطقتين الزرقاء والخضراء، وستعمل خدمات النقل المجاني المخصصة لأماكن صف السيارات من جميع المواقف، لضمان سير الضيوف مسافةً قصيرة من السيارة إلى البوابة، وذلك بتواتر مرتفع طوال المدة التي ستكون فيها مناطق وقوف السيارات مفتوحة.

وفيما يلي معلومات إضافية عن الذهاب إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء: المنطقة الزرقاء ، يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء الدخول مباشرة من محطة المترو إلى المنطقة الزرقاء.

ويمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء المقيمين في دبي خلال المؤتمر الاستفادة من خدمة النقل المجاني الليلية التي ستعمل بعد ساعات عمل المترو، وتسير حافلات هذه الخدمة كل 20 دقيقة من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحًا، وتنقل المندوبين إلى مواقع الفنادق الرئيسية في المدينة، بما يشمل فندق بريمير إن دبي ابن بطوطة مول، وسوفيتيل دبي جميرا بيتش، وميديا روتانا، وبريمير إن برشا هايتس، وكورت يارد باي ماريوت البرشاء، وشيراتون مول الإمارات.

ونظرًا إلى العدد المحدود من أماكن وقوف السيارات في المنطقة الزرقاء، ننصح المندوبين باستخدام مترو دبي وترك سياراتهم في مواقف السيارات بمحطات "سنتربوينت" و"اتصالات" و"جبل علي" بمترو دبي، وسيوفر COP28 حافلات نقل عام مجانية طوال مدة المؤتمر لمندوبي المنطقة الزرقاء.

كما يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء القادمين من أبو ظبي والمقيمين فيها استخدام حافلات نقل عام مجانية من وإلى موقع COP28، ويحق لهم ركوب الحافلة مجاناً من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة الزرقاء أو خطاب الدعوة الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيتم تشغيل خدمة حافلات النقل العام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

وخلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر ستعمل خدمة حافلات النقل العام المجانية من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP28 من الساعة 6 صباحاً إلى 10 صباحاً كل 30 دقيقة، ومن 10 صباحاً إلى 8 مساءً كل 60 دقيقة.

وستعمل الحافلات خلال أيام المؤتمر، من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP28 من الساعة 6 صباحاً إلى 10 صباحاً كل 30 دقيقة، ثم من 10 صباحاً إلى 11 مساءً كل 60 دقيقة، كما تعمل الحافلات من موقع COP28 إلى مطار أبوظبي الدولي من الساعة 8:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً كل 60 دقيقة، ومن 4:30 عصراً إلى 9:30 مساءً كل 30 دقيقة، ثم من 9:30 مساءً إلى 1:30 صباحاً كل 60 دقيقة.

وبالنسبة إلى رحلات العودة من COP28 إلى مطار أبوظبي الدولي، ستعمل الحافلات من الساعة 8:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً كل 60 دقيقة، ومن 4:30 عصراً إلى 10 مساءً كل 30 دقيقة.

المنطقة الخضراء

تستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وستتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل.