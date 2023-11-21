العالم اليوم - الين يصعد والدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين لتقلبات الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الين يصعد والدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين لتقلبات الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - صعد الين مقابل الدولار لرابع جلسة على التوالي، الثلاثاء، مع توقع المستثمرين لاحتمال أن يشدد بنك اليابان السياسة النقدية في العام المقبل بينما سييسرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر عند 147.16 ين وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.61 بالمئة إلى 147.45.

وعلى نطاق أكثر اتساعا تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوياته منذ نهاية أغسطس إلى 103.17 وانخفض في أحدث معاملاته 0.13 بالمئة إلى 103.32.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس إلى 1.0966 دولار اليوم الثلاثاء وارتفع في أحدث معاملاته على نحو طفيف إلى 1.0944 دولار.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.253 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 1.254 دولار.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر إلى 7.13 مقابل الدولار.