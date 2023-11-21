العالم اليوم - عمان.. اتفاقية لبيع مليون طن من الغاز المسال سنويا لـ"بي بي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الثلاثاء، اتفاقية لبيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي"، بدءا من عام 2026، وتمتد لمدة 9 سنوات.

وقال حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: "إن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عُمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية. وأضاف النعماني أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تعتزم مواصلة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الوطني.

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