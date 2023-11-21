أوكرانيا: ارتفاع وفيات الجيش الروسي لـ319 ألفًا و820 جنديًا منذ بدء العملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 319 ألفًا و820 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 5 آلاف و439 دبابة و10 آلاف و174 من المركبات المدرعة و7 آلاف و752 من النظم المدفعية و899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و588 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلًا عن 10 آلاف و134 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1098 من المعدات الخاصة و5 آلاف و771 طائرة مسيرة، وإسقاط 1564 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن وقوع 70 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث نفذ الروس 5 ضربات صاروخية و10 غارات جوية و20 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.