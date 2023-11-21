العالم اليوم - شل تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

انتم الان تتابعون خبر شل تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت شركة شل مصر عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية في محافظة الإسكندرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت شركة شل بشكل آمن وناجح حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار- بئرغرب مينا (Mina West).

وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية، "تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 متر تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع".

الجدير الذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU) - منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر. ويعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر وستعمل شركة شل مع الشركاء على الأسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معاييرالسلامة ".

في سبتمبر من هذا العام، وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبيك على حصة 40 بالمئة من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60 بالمئة من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).