العالم اليوم - خلال ساعة.. "تاكسي دبي" تجمع 315 مليون دولار في الطرح العام

انتم الان تتابعون خبر خلال ساعة.. "تاكسي دبي" تجمع 315 مليون دولار في الطرح العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - في إشارة واضحة للإقبال الكبير على الطرح العام لـ"تاكسي دبي"، جذبت الشركة الإماراتية طلبات شراء تكفي لتغطية كل الأسهم المعروضة خلال أول ساعة من فتح باب الاكتتاب، الثلاثاء، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وكانت الشركة المملوكة لحكومة دبي، أعلنت اليوم عن بدء الاكتتاب في الطرح العام الذي يستهدف بيع 624.75 مليون سهم، بما يعادل حوالي 25 بالمئة من أسهمها، بنطاق سعري يتراوح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم، ما يعني رغبتها في جمع حوالي 1.16 مليار درهم (315 مليون دولار) في حالة التسعير عند الحد الأقصى للنطاق السعري.

ووفقا للنطاق السعري فإن قيمة شركة "تاكسي دبي" تقدر بما يصل إلى حوالي 4.62 مليار درهم.

ولا يزال أمام المستثمرين الفرصة لتقديم طلبات الاكتتاب حتى 29 نوفمبر، وسيعلن السعر النهائي في 30 نوفمبر. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وبدء تداول الأسهم في 7 ديسمبر.

يذكر أن الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي، هو أول بيع لأسهم الحكومة منذ أكثر من 12 شهرا، بعد أن جمعت إمارة دبي نحو 8.3 مليار دولار من بيع حصص في أربع شركات مملوكة للدولة في عام 2022، بما في ذلك طرح "ديوا"، وكلها تأتي في إطار خطة تم الكشف عنها قبل نحو عامين لإدراج 10 شركات حكومية في بورصة دبي.