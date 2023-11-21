مقتل 50 شخصاً فى فيضانات الصومال

مقتل 50 شخصاً فى فيضانات الصومالأعلنت السلطات في الصومال أن الفيضانات أودت بحياة 50 شخصا وأجبرت حوالي 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، محذرة من تفاقم الوضع جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام الصومالية عن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال، محمود معلم عبد الله، قوله إن "خمسين شخصا لقوا حتفهم في الكارثة.. بينما اضطر 687235 شخصا إلى الفرار من ديارهم".

وحذر من أن "الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر الجاري قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار".

من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) السبت بأنّ عدد النازحين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال "تضاعف تقريبا خلال أسبوع"، في حين تضرر ما مجموعه 1,7 مليون شخص من الكارثة.

وأضاف المكتب "كما تضررت الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عدة، مما أثر على حركة الأشخاص والإمدادات وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطارا غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسورا وأغرقت مناطق سكنية.

وحذرت منظمات إنسانية من تردي الوضع داعية إلى تدخل عالمي عاجل، ويرتقب أن تستمر ظاهرة النينيو حتى أبريل على الأقل.

