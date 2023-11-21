العالم اليوم - مصر: إسرائيل تقصف النازحين لإجبارهم على مغادرة قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 04:21 مساءً - ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الثلاثاء، أن استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف النازحين في جنوب قطاع غزة له "هدف واضح".

وكتب أحمد أبو زيد على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الهدف الإسرائيلي هو "إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع".

وتابع: "مصر أعلنت بوضوح رفضها المطلق لأي محاولة تهجير قسري بحق الفلسطينيين".

وذكر: "وما نزال نتساءل كم من المدنيين الفلسطينيين يجب أن يُقتل حتى تحقق إسرائيل هدفها من هذه الحرب".

وجاء حديث أبو زيد في سلسلة تغريدات تناولت اجتماع ورزاء خارجية عرب ومسلمين مع نظيرهم الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان من بين هؤلاء، وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

ونقل عن شكري قوله في الاجتماع "تقديرنا للدعم الروسي للقضية الفلسطينية"، داعيا موسكو إلى "بذل مزيد من الجهود في مجلس الأمن الدولي من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف أن "مصر صاغت مشروع قرار سيرسل إلى مجلس الأمن الدولي عبر المجموعة العربية والإسلامية من أجل التعامل مع المعيقات الحالية التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".