نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يدعو لتهدئة طويلة الأمد في غزة وتسوية النزاع بجهود دولية مشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

أدلى بوتين بهذا التصريح خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا، ووصفها بوتين بأنها جاءت في الوقت المناسب.

وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير تثير مشاعر خاصة.

وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، مؤكدا أنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وجدد بوتين تأكيده على الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد في كلمته أن روسيا ودول "البريكس" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأعرب بوتين عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.