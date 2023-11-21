اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة

اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملات اعتقال ودهم جديدة في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، بالتوازي مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتقال قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال الليلة الماضية، في حملة اعتقالات رافقتها اعتداءات على المواطنين، وتركزت في مدن الخليل ونابلس وجنين ورام الله وأريحا، إضافة إلى القدس المحتلة.

ورافقت حملة الاعتقالات، عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي واعتقال ثلاثة آخرين.

واعتقل الاحتلال نحو 12 فلسطينيا من مدينة جنين، وقباطية ومثلث الشهداء واليامون بالمحافظة، وسط اندلاع مواجهات، بحسب "وفا".

يشار إلى أن مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اعتداءات واقتحامات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تزامنا مع تواصل عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، اعتقل الاحتلال أكثر من 2960 من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف مدن الضفة، في ظل العدوان الشامل، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، بحسب أحدث بيانات نادي الأسير الفلسطيني.