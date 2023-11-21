العالم اليوم - لافروف يشيد بجهود الدول العربية والإسلامية لوقف التصعيد بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 05:19 مساءً - أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بجهود الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لوقف نزيف الدمار بغزة وتحقيق التسوية.

جاء ذلك على هامش اجتماع بين وزير الخارجية الروسي واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التصعيد في قطاع غزة. وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالمبادرة العربية الإسلامية حول غزة.

يجب حل المسائل العالقة وهي وقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

حجم المساعدات الوصالة لقطاع غزة قليل.

أشيد بجهود الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لوقف نزيف الدمار بغزة وتحقيق التسوية.

الأولوية هي لوقف إطلاق النار في غزة.

يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين.

الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي لحل الأزمة الراهنة في فلسطين. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة.

لايمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس.

يجب إطلاق عملية سلام جادة، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

نعمل مع روسيا لتعزيز التجاوب الدولي لوقف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء.

استمرار اسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية القانون ويغذي العنف والتطرف.

لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار.

من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

موقفنا واضح في ضرورة وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار ودخول المساعدات الإنسانية.

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