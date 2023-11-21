العالم اليوم - مجموعة MBC السعودية تحصل على الموافقة لطرح عام أولي

انتم الان تتابعون خبر مجموعة MBC السعودية تحصل على الموافقة لطرح عام أولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 05:19 مساءً - وافقت هيئة السوق المالية السعودية الثلاثاء على الطرح العام الأولي المزمع لمجموعة "إم.بي.سي" (MBC) الإعلامية المملوكة للدولة في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان إن المجموعة تخطط لطرح نحو 33.25 مليون سهم ما يعادل عشرة بالمئة من رأسمالها في البورصة دون أن تكشف عن السعر المتوقع للطرح.

وبلغت إيرادات مجموعة "إم.بي.سي" في العام المالي 2022 بلغت 3.49 مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب 23 بالمئة للفترة بين 2020 و2022، بحسب البيان.

ولم تحدد هيئة السوق المالية موعدا متوقعا للاكتتاب، لكن الموافقة صالحة لمدة ستة أشهر فقط.

وتمتلك الحكومة السعودية 60 بالمئة من الشركة التي تضم 20 قناة تلفزيونية تبث عبر منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت السنوات القليلة الماضية موجة من الاكتتابات العامة الأولية في السعودية في إطار خطط أوسع لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار.