نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في مناطق شمال إسرائيل وأنباء عن استهداف في كريات شمونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وسط أنباء أولية عن استهداف في كريات شمونة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة بعد دوي صفارات الإنذار.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المتحدث باسم كريات شمونة دورون شنيفر طلب من سكان المدينة البقاء في الملاجئ والمناطق المحمية حتى إشعار آخر بسبب الهجوم الصاروخي.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏الجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".