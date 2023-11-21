نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب الأمين العام لحزب الله: احتمال تدحرج الحرب قائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أنه "ما دام العدوان على قطاع غزة مستمرا فاحتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان".

وشدد قاسم على أن "حزب الله جزء لا يتجزأ من المقاومة على طريق فلسطين، وأن الكيان الصهيوني سينكسر ومن معه وسنرى ذلك قريبا".

ولفت قاسم إلى أن "لدى حزب الله معلومات من غزة أن المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن".

وأدت غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى مقتل الفريق الصحفي لقناة الميادين اللبنانية، حيث قتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ومدني ثالث.

فيما أدت غارة على أحد المنازل في كفركلا إلى مقتل مسنة وإصابة حفيدتها.

كذلك، قتل عدد من الأشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية على طريق الشعيتية القليلة في مدينة صور جنوب لبنان.