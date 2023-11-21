العالم اليوم - ارتفاع جنوني في أسواق الأسهم الأرجنتينية بعد فوز ميلي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع جنوني في أسواق الأسهم الأرجنتينية بعد فوز ميلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:21 مساءً - قفزت سوق الأسهم الأرجنتينية بنسبة 20 بالمئة عند الافتتاح الثلاثاء، في أول ردّ فعل على الفوز الساحق الذي حققه الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي.

وساهمت في هذا الارتفاع شركة النفط الوطنية "واي بي إف" التي ارتفعت أسهمها بنسبة 34 بالمئة، بعدما أعلن الرئيس المنتخب أنه سيقوم بخصخصتها في إطار حزمة إصلاحاته.

الاثنين، ارتفعت أسهم "واي بي إف" المدرجة في وول ستريت بنسبة 40 بالمئة عند الإغلاق.

وكان يوم الاثنين - اليوم التالي للانتخابات - عطلة رسمية في الأرجنتين، ما أدى إلى تأخير رد فعل السوق.

وقال ميلي (53 عامًا)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، في خطاب الفوز الذي ألقاه مساء الأحد "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول".

وتعهد ميلي التخلي عن عملة البيزو لصالح الدولار الأميركي وإغلاق البنك المركزي الذي اتهمه بطباعة النقود بشكل كبير لتمويل الإنفاق الحكومي الزائد، في محاولة لوقف التضخم.

وتشهد الأرجنتين واحدًا من أعلى معدلات التضخم في العالم (143 بالمئة على أساس سنوي) فيما قيمة البيزو مستمرة في الانخفاض.

وقال خلال حملته الانتخابية إنه سيتخلص من نحو عشر وزارات، من بين مقترحات أخرى مثيرة للجدل.

وتحبس الأرجنتين حاليًا أنفاسها بانتظار ما سينفذه عندما يتولى منصبه في العاشر من ديسمبر، وخصوصًا أن سلطته التشريعية محدودة.