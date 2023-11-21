العالم اليوم - السيسي يؤكد ثوابت الأمن القومي المصري بخصوص التهجير من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:21 مساءً - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن حكومته عبرت عن ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى "باقية في الضمير الوطني المصري".

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".

وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد ألقى بيانا أمام مجلس النواب المصري في وقت سابق اليوم بشأن جهود حكومته لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 46 يوما.

وأدلى مدبولي بتصريحات أمام النواب المصريين في جلسة خصصت بشكل مفاجئ لحرب غزة جاء فيها:

مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية.

مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي.

موقف مصر ثابت من احترام معاهد السلام المصرية / الإسرائيلية والالتزام بنصوصها وتتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل.