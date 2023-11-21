العالم اليوم - سهم "أنغامي" يحلق بأكثر من 50% بعد الإعلان الاندماج مع +OSN

انتم الان تتابعون خبر سهم "أنغامي" يحلق بأكثر من 50% بعد الإعلان الاندماج مع +OSN من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:21 مساءً - قفزت أسهم "أنغامي" 52.5 بالمئة في مستهل التداولات في بورصة وول ستريت الثلاثاء، لتصل إلى 2.41 دولار، بعدما أعلنت الشركة عن اندماجها مع (+OSN). قبل أن تقلّص مكاسبها إلى حوالي 47 بالمئة في وقتٍ لاحق.

وكانت شركة مشاريع الكويت قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع شركة OSN التابعة لها، يقضي باندماج منصتها في مجال البث الترفيهي OSN+ مع شركة أنغامي، منصة بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستضخ "أو إس إن غروب" (OSN Group)، الشركة الأم لـ(+OSN) مبلغ 50 مليون دولار (15.4 مليون دينار كويتي) في "أنغامي"، بحيث تصبح المساهم الأكبر فيها. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الكيان الجديد سيضم أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون اشتراك مدفوع، وإيرادات قدرها 100 مليون دولار (31 مليون دينار كويتي).

توفّر أنغامي مكتبة تضم أكثر من 100 مليون أغنية. بدورها فإن OSN+ لديها 18 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي وشراكات حصرية مع HBO وNBC Universal وParamount واستوديوهات عربية وتركية.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع ورئيسة مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا الصباح "يتمثل أحد أهداف استراتيجية شركة المشاريع في تحقيق تحول رقمي عبر شركاتها بغرض الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات. بناء على ذلك فقد ركزنا على تعزيز وتنمية قطاع البث عبر الإنترنت في OSN من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتسويق الرقمي وتنويع المحتوى. إن الجمع بين OSN+ وأنغامي سيؤدي إلى إنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وكذلك شركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في نمو هذا المشروع".

وتابعت قائلة: "من خلال تقديم المحتوى المتميز والموسيقى والترفيه في تطبيق واحد، فإن التكنولوجيا الإعلامية سوف توفر لنا فرصة التوسع في قطاعات أخرى بناءً على الاحتياجات المتوقعة لعملائنا. إننا نؤمن بشدة في أن هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في أسلوب وعادات استخدام المستهلكين لوسائل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".