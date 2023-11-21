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إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار سيبدأ الخميس ويتبعه إطلاق سراح المحتجزين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:28 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التي ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية في اليوم التالي.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قد قال في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي، إنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سنمنح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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