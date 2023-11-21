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أحمد جودة - القاهرة - العدو الإسرائيلي يواصل مجزرته.. استشهاد الحفيد الأكبر لـ ‎إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ‎حماس

في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم، لقى الكثير من المواطنين الفلسطينيين حتفهم من النساء والأطفال والمسنين الذين راحوا ضحية الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة، وفي هجوم إسرائيل على قطاع غزة استشهد عدد من المواطنين من بينهم الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول حقيقة استشهاد الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

العدو الإسرائيلي يواصل مجزرته.. استشهاد الحفيد الأكبر لـ ‎إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ‎حماس

استشهاد الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استشهد جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر نتيجة القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء ذلك وفقًا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقد ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي الموافق 16 نوفمبر الجاري، أنه قام بتنفيذ ضربة جوية على منزل هنية، وعلى أثر هذه الاعتداءات المتتالية استشهدت الحفيدة الصغرى لـ "هنية"، الطالبة رؤى همام، في قصف مماثل وذلك في مطلع شهر نوفمبر.

حصيلة الشهداء الفلسطينيين حتى الآن

وفقًا لآخر إحصائية، فقد تجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5،600) طفل، و(3،550) امرأة.

فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية نحو (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا.

وقد بلغ عدد المفقودين أكثر من (6،500) مفقود، بينما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألفًا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

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ومن الجدير بالذكر، بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث قامت حركة حماس بشن هجمات صاروخية على العدو الإسرائيلي مما جعل الكيان المحتل إسرائيل يرد بأعنف الطرق غير مبالي بوجود أطفال أو نساء ليتسبب في سقوط آلاف الشهداء الفلسطينيين.