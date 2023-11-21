برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالموافقة على إغلاق السفارة الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 08:29 مساءً - صوت برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على إغلاق السفارة الإسرائيلية فى بريتوريا فى تراجع جديد للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في غضون أيام.



ويأتي القرار بموافقة 248 عضو مقابل رفض 91 أخرين.

القرار يأتي لحين امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

وكانت استدعت وزارة الخارجية فى تل أبيب سفيرها لدى جنوب أفريقيا فى أعقاب الموقف الذى تبنته الأخيرة تجاه قتل آلاف المدنيين.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية فى قطاع غزة، الذى قتل فيه آلاف الفلسطينيين بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة، وأضاف رامافوزا: "قمنا مع العديد من الدول الأخرى بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية".