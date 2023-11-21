نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يصف الوضع على الحدود مع لبنان بـ "تحد معقد وكبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قاعدة القيادة الشمالية في صفد، ورافق زيارته قائد القيادة، أوري غوردين، الذي قدم له النقاط الرئيسية لتقييم الوضع في القطاع.

وخلال زيارته انطلق جرس الإنذار ودخل هرتسوغ والطاقم المرافق له إلى منطقة محمية.

وفي ختام زيارته، قال هرتسوغ: "بينما يدور قتال عنيف في الجنوب، لا يزال القطاع الشمالي يشكل تحديا معقدا وكبيرا للغاية. لقد سررت اليوم برؤية القوة الإسرائيلية على الحدود الشمالية في صورة خيرة أبنائنا وبناتنا، في القوات النظامية وقوات الاحتياط التي تعمل جنبا إلى جنب بمهنية وتفان لا نهاية لهما".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".