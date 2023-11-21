العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق جباليا بالكامل

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق جباليا بالكامل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، مساء الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية طوقت منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بالكامل.

وفي ايجاز صحفي، قال هغاري "أكملنا اليوم (الاثنين) تطويل منطقة جباليا شمال قطاع غزة. وبشأن المحتجزين لدى حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نبذل كل الجهود لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة ". وأضاف قائلا "مستمرون في تحقيق أهدافنا في تفكيك حماس وإعادة المخطوفين وتوفير حدود آمنة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق جباليا بالكامل .. في رعاية الله وحفظة