العالم اليوم - الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:25 مساءً - دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس.

وقال شي عبر مترجم "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين"، داعيا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الصيني إن مؤتمرا مماثلا سيتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".

وأشار شي جينغبينغ خلال مداخلته إلى أنه "منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف قائلا إن بكين "قدّمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة" وستواصل القيام بذلك.