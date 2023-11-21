العالم اليوم - نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الرهائن لدى حماس على مراحل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال". وفيما يلي أبرز ما قاله نتنياهو اجتماع الحكومة الإسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.

بايدن ساعد في تحسين الصفقة لتشمل المزيد من الرهائن. وأكد مراسل "دوت الخليج" بأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، ستسمح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

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