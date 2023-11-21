البيت الأبيض: إطلاق حماس لبعض الرهائن قد يستغرق ساعات أو أياما بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 10:32 مساءً - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن إطلاق سراح حركة "حماس" لبعض الرهائن قد يستغرق "ساعات، إن لم يكن أياما" بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون بعض الرهائن "في حالة سيئة للغاية".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لأن إطلاق سراحهم قد يستغرق ساعات، إن لم يكن أياما"، مشددا على أن "أهم اهتمام للولايات المتحدة هو سلامة وأمن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن اتفاقا بشأن الإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة بات وشيكا جدا. مضيفا "نحن قريبون جدا" من الاتفاق، و"سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن إلى عائلاتهم قريبا جدا".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة الرهائن المتواجدين لدى حركة "حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال فجر اليوم الثلاثاء إن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

وكشفت شبكة CNN نقلا عن مصادرها عن مسودة اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة "حماس" تتضمن وقفا مؤقتا للقتال لنحو 4 إلى 5 أيام من أجل إفراج أولي عن 50 رهينة وربما فترات توقف أخرى بعد ذلك.