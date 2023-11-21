نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب سفير الفلبين: 10 مليون سائح يزورون مصر سنويًا.. ونسعى لتعزيز التعاون بمجال السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة الفلبين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ندوة عن السياحة فى الفلبين، وذلك بحضور عدد من أصحاب الشركات السياحية فى مصر.

وتحدث نائب سفير الفلبين بودجر كاباتى، عن أفضل الجزر ومواقع الغوص وجهات شهر العسل ومواقع التراث العالمى لليونسكو وأنشطة المغامرة والمطبخ الفلبينى وإجراءات التأشيرة وكيفية السفر إلى الفلبين.

وأوضح كاباتى، أن الفلبين شهدت توافد عدد كبير من السياح خلال السنوات الماضية بلغ حوالى 10 مليون سائح.

وعن العلاقات السياحية بين مصر والفلبين فى مجال السياحة، قال نائب سفير الفلبين بالقاهرة: إن هناك اتفاقيتين بين البلدين لكن لم يتم توقيعهما حتى الآن، مشيرا إلى أن الفلبين تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال السياحة.

وأعلن، أن سبب عدم توقيع الاتفاقيتين يرجع لعدم وجود وعى لدى الشعبين، لذلك يجب زيادة الوعى خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب السفير إن مدينة مانيلا تعتبر العاصمة الرسمية لدولة الفلبين، واللغة الرسمية هي الإنجليزية والفلبينية، والعملة الرسمية هي البيسو، في حين يصل عدد سكان الدولة إلى نحو 95 مليون نسمة.