56 طائرة.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم إرسال 56 طائرة لليوم الـ 16 من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع الذين يواجهون ظروفا استثنائية حرجة وخاصة النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الجسر الإماراتي يواصل نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للفلسطينيين.

وكان رئيس الإمارات قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.