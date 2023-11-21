نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيربي: الاتفاق بشأن تبادل المحتجزين يتوقف على إسرائيل و"حماس" على حد سواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" سيتوقف على تل أبيب والحركة على حد سواء.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بلا شك، يجب أن تكون هناك موافقة من جنب حكومة الحرب (الإسرائيلية)، ولكن "حماس" يجب أن تقوم بذلك أيضا. وبالتالي لا يزال من الضروري الحصول على بعض الموافقات هنا".

وأضاف أن الطرفين قريبا من صفقة تبادل المحتجزين "أكثر مما كان في أي وقت مضى"، لكنه امتنع عن الكشف أي تفاصيل.

وقال: "لن أؤكد صحة التفاصيل التي ظهرت في وسائل الإعلام، وأنا لن أبحث فيها علنيا. ومن الواضح أننا نبذل قصارى جهودنا، ولدينا آمال كبيرة. لكنني لن أقول في هذا الوقت الحساس أي شيء من شأنه أن يزيد من المخاطر بالنسبة للصفقة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات دقيقة حول عدد الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، مشيرا إلى أن جماعات أخرى غير "حماس" تحتجز عددا من الرهائن أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" بشأن إطلاق سراح عدد من المحتجزين. واجتمع الكابينيت الإسرائيلي مساء الثلاثاء لمناقشة الصفقة المحتملة والموافقة عليها نهائيا.