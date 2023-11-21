نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تقضي أفضل إجازة في جزيرة ياس لمدة 7 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرحبًا بكم في جزيرة ياس، تلك الجوهرة التي تقع في قلب مدينة أبوظبي، والتي تقدم تجربة سفر لا مثيل لها. تقع جزيرة ياس على الخليج العربي، وتجذب السياح والعائلات والازواج والمسافرين المنفردين إليها على حدٍ سواء بفضل روعة طبيعتها ومزيجها من المعالم السياحية وأفضل المدن الترفيهية في الإمارات وأجواءها المفعمة بالحيوية التي تعد بإثارة وتشويق لا نهاية لهما.

في هذا الدليل، ستكتشف ملاذًا مثاليًا لقضاء إجازة مدتها أسبوع مع من تحب.

كيفية يمكنك الوصول إلى جزيرة ياس

يعد الوصول إلى جزيرة ياس أمرًا في غاية السهولة لوجود مواصلات مناسبة للمسافرين من أبوظبي ودبي. سواء كنت ستصل عن طريق الجو أو البر، إليك دليل بسيط يمكن أن يجعل رحلتك إلى جزيرة ياس أسهل بكثير:

من دبي

إذا كنت قادمًا من دبي، فسوف تستمتع برحلة سلسة إلى الجزيرة تستغرق نحو 75 دقيقة، بناءً على وسيلة النقل التي تختارها، حيث يمكنك استقلال الحافلة أو سيارة أجرة أو سيارتك الشخصية. يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمة النقل السريعة ياس إكسبريس، والتي توفر وسائل نقل مجانية لضيوف جزيرة ياس وحاملي تذاكر المنتزهات الترفيهية.

تعد ياس إكسبرس وسيلة خالية من المتاعب وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى جزيرة ياس. تجعل نقاط الالتقاء المريحة والخدمة المجانية منها خيارًا شائعًا بين زوار جزيرة ياس. ما عليك سوى تقديم التذاكر أو القسائم الإلكترونية الخاصة بك في جزيرة ياس للصعود إلى الحافلة ويكون الطلوع على متن الحافلة بأسبقية الحضور، دون الحاجة إلى حجز مسبق. أثناء وجودك على الطريق، يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi المجانية ومشاركة رحلتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

من مطار أبوظبي

هل ستصل إلى مطار أبوظبي الدولي لتبدأ رحلتك إلى جزيرة ياس؟ كما هو الحال في دبي، تشمل خيارات النقل المتاحة لك خدمة نقل ياس إكسبريس والحافلات العامة وسيارات الأجرة. ولكن إذا كنت ترغب في استكشاف جزيرة ياس والمناطق المحيطة بها بشكل مستقل، فإن خدمات تأجير السيارات متوفرة في المطار.

أين تقيم عند زيارتك لجزيرة ياس؟

يعد اختيار مكان الإقامة أمرًا أساسيًا لضمان أن تكون إجازتك في جزيرة ياس مريحة وممتعة قدر الإمكان. لحسن الحظ، هناك العديد من الخيارات الممتازة لتلبية تفضيلاتك واحتياجاتك.

إليك أفضل الخيارات إذا كنت تسافر مع عائلتك:

فندق دبليو بي™ أبو ظبي: يقدم هذا الفندق تجربة رائعة للعائلات حيث يوجد غرف واسعة ومجموعة من وسائل الراحة المناسبة لجميع الأعمار.

كراون بلازا أبو ظبي: يشتهر فندق كراون بلازا أبوظبي بغرفه المريحة وأجوائه العائلية، ويضمن إقامة لا تنسى للجميع.

دبل تري باي هيلتون: بفضل ضيافته الدافئة وموقعه المناسب، يرحب دبل تري باي هيلتون بالعائلات في بيئة مريحة ومرحبة.

أما إذا كنت تتوق إلى الاتمتاع بجمال البحر الهادئ وفخامة الإقامة على شاطئ البحر، فإن جزيرة ياس لن تخيب ظنك. فيما يلي بعض الفنادق المطلة على الشاطئ والتي تعد بإقامة سعيدة:

خالدية بالاس ريحان من روتانا: استمتع بواحد من أكبر حمامات السباحة في أبو ظبي واكتشف شاطئها الخاص.

شاطئ روتانا أبوظبي: يقع فندق بيتش روتانا أبو ظبي الشهير في موقع متميز على الواجهة البحرية، ويوفر الوصول المباشر إلى مول أبوظبي ويضم مجموعة رائعة من 12 مطعمًا.

قصر الإمارات ماندارين أورينتال: استمتع بتجربة شرقية أصيلة في قصر الإمارات أبو ظبي، حيث يوجد 13 مطعم على مستوى عالمي وشاطئ خاص ومنتجع صحي متكامل.

خط سير رحلتك لمدة 7 أيام في جزيرة ياس

فيما يلي نموذج لخط سير رحلتك إلى جزيرة ياس، يمكنك تعديلها على حسب تفضيلاتك:

اليوم الأول: الوصول

اقضِ يومك الأول على جزيرة ياس في القيام ببعض أنشطة الاسترخاء، مثل التنزه أو الاسترخاء على شاطئ ياس. استخدم هذا الوقت لإعادة شحن طاقتك والتأقلم على المكان.

اليوم الثاني: ياس ووتروورلد أبوظبي

تغلب على حرارة الجو واقضِ يومك في الاستمتاع بأربعين لعبة ومنزلقة مائي في مدينة ياس ووتر وورلد. هنا، ستجد لعبة فريدة من نوعها مستوحاة من التراث الإماراتي الخاص بالغوص بحثًا عن اللؤلؤ. يوجد مجموعة من عروض الحديقة المائية المناسبة للمجموعات والعوائل.

اليوم الثالث: عالم فيراري أبوظبي

استكشف عالم فيراري، الحديقة الترفيهية الشهيرة ذات الطابع الخاص بسيارات فيراري السريعة. أثناء وجودك هناك، تأكد من تجربة الألعاب التي حطمت الأرقام القياسية، مثل فورمولا روسا وهي أسرع أفعوانية على في العالم. لا تنس أيضًا الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية والعالمية أثناء زيارتك.

اليوم الرابع: عالم وارنر براذرز أبوظبي

اكتشف معالم الجذب والألعاب المذهلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي حيث يوجد 6 مناطق مقسمة كالآتي: وارنر براذرز بلازا وميتروبوليس وجوثام سيتي، وبيدروك وديناميت جولتش وكارتون جنكشن.

اليوم الخامس: كلايم أبوظبي

اكتشف مركز كلايم أبوظبي الذي نجح في الحصول على الأرقام القياسية العالمية، بما في ذلك أطول جدار تسلق داخلي وأكبر غرفة للقفز الحر الداخلي. هذه الوجهة مثالية للمتسلقين والمغامرين أيًا كان مستوى معرفتهم.

اليوم السادس: سي وورلد أبوظبي

إذا كنت من محبي عالم البحار، تقدم مدينة سي وورلد تجارب تفاعلية تعزز الحفاظ على الحياة البحرية. هنا، يمكنك الالتقاء وتعلم الكثير عن ثعالب البحر والدلافين وأبقار البحر وغيرها من المخلوقات الرائعة التي تعيش في الأعماق. يوجد أيضًا الكثير من العروض والتخفيضات على تذاكر سي وورلد أبوظبي للاستمتاع بالمدينة بأسعار معقولة.