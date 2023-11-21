العالم اليوم - الجابر: الإمارات رائدة دوليا بمجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة في الإمارات قد أرست مكانة رائدة عالميا للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وخفض الانبعاثات لحماية مستقبل البشر وكوكب الأرض.

وأشاد الجابر بالإنجاز المهم الذي حققته مدينة إكسبو دبي، موقع انعقاد COP28 ، في هذا المجال من خلال اعتمادها في تشغيل عملياتها على طاقة متجددة يتم إنتاجها في الإمارات، بفضل القدرة العالمية والطموح الكبير لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ساهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، في تطوير مراحله الرئيسية.

وأشار إلى أن اعتماد الكهرباء المُنتَجة بالطاقة الشمسية التي ستستخدم في مدينة إكسبو دبي من خلال برنامج الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC) يشكِّل دليلا ملموسا على الريادة الإماراتية في العمل المناخي، وخطوة جديدة في جهود الحد من الانبعاثات محليا وعالميا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وجدد الجابر الدعوة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.