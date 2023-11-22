بنك الاستثمار الأوروبى يوسع تواجده فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، رسميا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرة، لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وجيلسومينا فيغليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وافتتح رسميا في حفل حضره 150 من القادة السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين المصريين والإقليميين والدوليين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "بنك الاستثمار الأوروبي من الشركاء الماليين الدوليين الرئيسيين لمصر، وقد قدم الدعم المالي والتقني للعمل المناخي والأعمال التجارية والطاقة والمياه والاستثمار في النقل الذي أدى إلى تحسين الفرص والخدمات في جميع أنحاء مصر على مدى أكثر من 40 عاما، لذلك ترحب مصر بقرار بنك الاستثمار الأوروبي باختيار موقع المركز الإقليمي هنا في القاهرة وأرحب بجيدو كلاري كرئيس جديد للمركز الإقليمي.

وأضافت: "إن وجود المركز الاقليمي بالقاهرة سيعمق شراكتنا مع بنك الاستثمار الأوروبي ويفتح فرصا جديدة في السنوات القادمة".

وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يعد تعزيز الوجود المحلي لبنك الاستثمار الأوروبي العالمي أمرا بالغ الأهمية لمعالجة تحديات الاستثمار بشكل أفضل وزيادة تأثير المشاركة مع شركاء الاستثمار من القطاعين العام والخاص."

وتابعت أن المركز الإقليمي الجديد سيزيد من تعميق تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر والبلدان من لبنان إلى المغرب.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر: "يرحب وفد الاتحاد الأوروبي بقرار بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة."

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه خبرة مالية وتقنية وبيئية واجتماعية فريدة من نوعها وسيدعم الاستثمارات الجديدة في مصر وفي المنطقة لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية".

وبنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر بنك عام دولي في العالم ومملوك مباشرة من قبل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو للاستثمار العام والخاص التحويلي في جميع أنحاء مصر منذ عام 1979.

في السنوات الأخيرة، دعم بنك الاستثمار الأوروبي الأعمال التجارية والمياه والطاقة المتجددة والنقل المستدام في جميع أنحاء مصر.

يعتمد المركز الإقليمي الجديد على الوجود الدائم لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة منذ عام 2002. يقع المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وتم تعيين جيدو كلاري رئيسا للمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث يدير فريقا من الخبراء الماليين والتقنيين في القاهرة ويعمل مع الزملاء في 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورغ.