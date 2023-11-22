نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب الصومال بالجامعة العربية يطلق نداء إنساني لإغاثة شعبه في مواجهة الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، نداء إنسانيا لكافة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لاغاثة الشعب الصومالي، جراء الفيضانات العارمة التي ضربت الصومال منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وأثرت الفيضانات على 1.7 مليون شخص في الصومال، 500 ألف منهم في الأسبوع الماضي وحده وقتلت خلال الأسابيع الستة الماضية 41 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، وشردت أكثر من 640 ألف شخص وفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وطالب مندوب الصومال بالجامعة العربية، الدول العربية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني لسرعة التحرك والتدخل العاجل لإغاثة الشعب الصومالي وتعزيز قدرة وصمود الشعب الصومالي في مواجهة تغيرات المناخ التي تضرب أراضيه.

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، لتكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لاغاثة الشعب الصومالي وسرعة تقديم المساعدات الانسانية العاجلة لايجاد حلول ناجحة لمواجهة الأزمة الكارثية التي يواجهها الصومال.