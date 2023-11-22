إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في دورا

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في دوراأصيب، الليلة، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمنطقة حنينه بمدينة دورا، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية، قولها: إن المصابين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية متوسطة، حيث أصيب أحدهم بالرصاص الحي في الظهر وإثنين في الأقدام.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات العدو الصهيوني، منذ عدة أيام وهي تقتحم هذه المنطقة.

