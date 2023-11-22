العالم اليوم - البيت الأبيض: فاغنر تستعد لدعم حزب الله أو إيران بقدرات جوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - ذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن إيران ربما تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع بين إيران وروسيا وستتخذ الإجراء المناسب حسب الحاجة. وأضاف كيربي أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة وقنابل تُلقى من الجو وذخيرة مدفعية استخدمتها موسكو لمهاجمة أوكرانيا. وأردف "ربما تستعد إيران لاتخاذ خطوة أخرى في دعمها لروسيا. نشعر بالقلق من أن تكون إيران تدرس الآن تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا"، حسبما نقلت "رويترز". ماذا ستقدم موسكو لطهران في المقابل؟ في مقابل هذا الدعم، قال كيربي إن روسيا عرضت على طهران "تعاونا دفاعيا غير مسبوق" يشمل صواريخ وإلكترونيات وقدرات دفاع جوي.

كانت إيران تسعى لشراء عتاد عسكري بمليارات الدولارات من روسيا منها طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.

كيربي أشار إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تستعد بتوجيه من موسكو لتقديم قدرات في الدفاع الجوي إما لحزب الله اللبناني أو لإيران.

ذكر كيربي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها في إصدار عقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب على الأفراد أو الكيانات الروسية التي قد تلعب دورا في هذه "العمليات المزعزعة للاستقرار المرتبطة بنقل الأسلحة".

كان البيت الأبيض قد قال في مايو إنه يرى المزيد من المؤشرات على أن روسيا وإيران تعملان على توسيع شراكتهما الدفاعية لمستوى غير مسبوق سيساعد موسكو على إطالة أمد حربها في أوكرانيا وسيشكل تهديدا لجيران إيران.

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