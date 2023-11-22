العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي، هدد ليلة الأربعاء، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بداعي احتوائه على "نشاطات عسكرية".

وأفادت الوكالة بوصول رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" إلى أحد الإداريين في المستشفى، مرسلة من ضابط في الجيش الإسرائيلي جاء فيها: "تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول (نشاط عسكري) داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية".

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله وقوع قتلى في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار القوات الإسرائيلية لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي وأخلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.

وتم إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفت به طائرات إسرائيلية مرافق "الإندونيسي" بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 قتيلا على الأقل، والعديد من الجرحى.

وبحسب مصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحا ومريضا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.