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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية من خلال تقرير لها يوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زودت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة لمنع ضربها، لكن القوات الإسرائيلية قصفتها.

كما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن ثلاثة مصادر واطلقت ليهم "بالمطلعين" وذلك يرجع لمتابعتهم وتطلعهم على الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وكما أكدت الصحيفة على قولهم إن المعلومات التي قدمتها إدارة بايدن لإسرائيل تضمنت إحداثيات شديدة الدقة لكافة مواقع المنظمات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية للمواطنين في قطاع غزة وتلك التي تعمل خارج المستشفيات، والمكاتب الصغيرة.

عاجل-صحيفة بوليتيكو تكشف عن "مفاجأة" لإستهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية

إسرائيل تشن عمليات ضد حماس

وأفادت المصادر أن توفير هذة المواقع لإسرائيل لم يمنع من التنظيم بشن عمليات ضد "حماس" في أو بالقرب من مواقع المساعدات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات، مما أدى إلى تدمير المباني والعقارات والمدارس والمستشفيات حتى أصبحت غزة عباره عن ركام، وأيضًا منع الوصول إلى الوقود والإمدادات الحيوية

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مستشفى الشفاء:

ووفقًا للمصادر فإن مستشفى الشفاء كانت من ضمن المرافق الطبية في قطاع غزة، ويتم توفير إحداثياته لإسرائيل من الولايات المتحدة حتى لا يتم إستهدافها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قدوضعت قائمة رسمية بعدما لقصف لتحديد موقع الإحداثيات التي قدمتها،أوقدمت تعليمات مرةواحدة فقط.

وأشار المصدر إلى أن عدم الكشف هويتهم يرجع إلى خوفهم من أن التحدث علنا سيجعل من الصعب على منظمات الإغاثة العمل في غزة.