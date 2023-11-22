العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية توافق على صفقة الرهائن مع "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 03:28 صباحاً - قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق لإطلاق سراح رهائن في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي وأميركي، قولهما إنه بموجب الصفقة المقترحة، سيتم إطلاق سراح 30 طفلا وثماني أمهات و12 امرأة أخرى خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وذلك مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الحكومة الإسرائيلية توافق على صفقة الرهائن مع "حماس" .. في رعاية الله وحفظة