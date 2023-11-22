بنيامين نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:30 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء روتيرز.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الرئيس الأميركي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن، مؤكدًا أن كل الأجهزة الأمنية تدعم القرار بشأن صفقة التبادل.

وتابع بنيامين نتنياهو، أن عودة المخطوفين مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها، لكن لهذا لن يمنع مواصلة الحرب حتى يحقق كافة أهدافه والقضاء على حماس.

وفي رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية، وجددوا الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، فى تصريح اليوم الأربعاء، 'الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد القطرى المصرى الذي تم بذله، ونجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته'.