العالم اليوم - نوفاك: السوق المحلية في روسيا مزودة بالكامل بالوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، الأربعاء، أمام مجلس الاتحاد بالبرلمان إن السوق المحلية في روسيا مزودة بالكامل بالوقود.

وفرضت روسيا، وهي أكبر مصدر للديزل عبر البحر في العالم، حظرا على صادرات الوقود في 21 سبتمبر في مسعى للتصدي للأسعار المحلية المرتفعة ونقص الوقود.

وخففت الحكومة في وقت لاحق القيود المفروضة وسمحت بتصدير الديزل عبر خطوط الأنابيب ورفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين يوم الجمعة الماضي، ولكن لا يزال تصدير الديزل للخارج عبر الشاحنات والسكك الحديدية محظورا.