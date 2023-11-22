روسيا ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم /الأربعاء/ إن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام.

وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، وهو الأمر الذي دعت إليه روسيا منذ تصاعد الصراع.

على صعيد آخر ، أكدت وزارة الخارجية الروسية، استمرار العمل لإجلاء المواطنين الروس وأقاربهم المتبقين في قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت - في وقت سابق- أن الطائرة الروسية التي تقل 28 مواطنا روسيا الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء الثلاثاء من القاهرة نحو العاصمة الروسية (موسكو) مشيرة إلى أنه منذ 12 نوفمبر الجاري، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.