العالم اليوم - "ديوا" تزود "إكسبو دبي" بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 01:25 مساءً - وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مدينة "إكسبو دبي"، لتزويد المدينة بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة "إكسبو دبي"، مؤتمر المناخ (كوب28)، الذي يقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

وخلال الشهر الجاري أطلقت حكومة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050"، كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي، ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

وتمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ.