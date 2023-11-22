العالم اليوم - المتحدث باسم نتنياهو: حماس "رضخت لمطالبنا في النهاية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:23 مساءً - اعتبر المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، الأربعاء، أن حركة حماس "رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل ووافقت على الإفراج عن عشرات المحتجزين لديها".

وكان جندلمان يتحدث عن اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، وينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، وإفراج الحركة عن 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا.

وذكر أوفير جندلمان، في حوار مع قناة "دوت الخليج"، أن:

حماس رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل.

ما كانت حماس لتوافق على هذه الصفقة لو لم تشعر بالضغوط عليها.

الحرب مستمرة إلى حين تدمير حماس الكامل في غزة.

المفاوضات كانت شاقة.

احتجاز المدنيين جريمة في حق الإنسانية.

سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة كل الأسرى.