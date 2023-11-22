إيطاليا ترحب باتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 02:30 مساءً - رحبت إيطاليا اليوم الأربعاء باتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة (حماس).

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن ترحيبها بشكل كبير بالاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين، مضيفة أن هذا الاتفاق سيسمح أيضا بهدنة إنسانية تشتد الحاجة إليها في غزة.

وأكدت "ميلوني" أن إيطاليا ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن ومن أجل سلام دائم في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني " إن روما ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس على إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وكتب على منصة "إكس": "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق، من الضروري الآن ضمان استغلال وقف القتال لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة".