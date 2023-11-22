نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بدوي": المصريون في السعودية مستعدون للانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فوزي بدوي المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية، إن المصريين بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية بالعالم حيث تتجاوز الثلاثة ملايين مصري على قلب رجل واحد داعمين للدولة المصرية ومؤسساتها وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بدوي، أن غرفة العمليات التي تم إقامتها بهدف التجهيز للعملية الانتخابية في المملكة تعمل على مدار الساعة وتتلقى كافة المعلومات التي يرصدها أعضاء حملة مواطن تلك المعلومات التي يتم تحليلها للوصول لأفضل صورة للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١ و٢ و٣ من ديسمبر المقبل.

وأوضح بدوي، أن غرفة عمليات تقوم بدورها بتوصيل كافة المعلومات للغرفة الرئيسية التي يديرها بصفة شخصية ومباشرة السيد المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في الخارج نصر مطر.

وتوقع المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية بتحطيم الأرقام السابقة في عدد الناخبين نظرا للتجاوب غير المسبوق من أبناء الجالية في السعودية للدعوات التي تطلقها حملة مواطن لدعم مصر والتي تطالب أبناء الجالية بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.