العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يكشف رؤيته لما بعد "صفقة الأسرى"

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأوروبي يكشف رؤيته لما بعد "صفقة الأسرى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، رؤية التكتل لموقف الحرب في غزة، بعد الإعلان عن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن، الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس قبل ساعات.

وقال بوينو إن الاتحاد الأوروبي "يرحب بالطبع بالاتفاق على الإفراج عن 50 رهينة من غزة مقابل توقف الصراع لفترة ممتدة، فبعد 7 أسابيع من المعاناة، سيتم لم شملهم مع عائلاتهم"، داعياً في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

كما أشار إلى أنه يجب استخدام الهدن الإنسانية لتقديم أكبر قدر ممكن من المعونة التي يحتاج إليها المدنيون الذين يعانون من الحرب المدمرة في غزة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدوره في تقديم المساعدة.

ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.

ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال 4 أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

رؤية للمرحلة المقبلة

وحدد بوينو رؤية الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة بعد هذه الهدنة في عدد من النقاط، قائلا: