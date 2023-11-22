نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترحيب دولي واسع..ردود فعل الدول على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ردود الفعل حول صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

شهدت المنطقة تطورات إيجابية بعد إعلان إتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين غزة وإسرائيل، حيث أعربت عدة دول عن ردود فعل إيجابية تجاه هذا التطور.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية ردود فعل الدول حول صفقة تبادل الأسرى وإتفاق الهدنة بين غزة وإسرائيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

على الصعيدين الإقليمي والوطني، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

أمريكا

و أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس تمثل تقدمًا هامًا، لكنه شدد على عدم راحتهم حتى يتم الإفراج عن كل الرهائن في غزة. وأشاد بالجهود الدبلوماسية المستمرة والتعاون مع مصر وقطر في هذا السياق، وذلك وفقًا للبيان الذي نشره على منصة "إكس".

رد فعل الأردن على صفقة تبادل الأسرى

الأردن

و رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالجهود التي أسفرت عن تحقيق اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، معربة عن إعجابها بالمساهمة الفعّالة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذا الاتفاق.

روسيا

تقدمت روسيا بترحيبها بهذا الاتفاق، حيث صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا "ترحب" بالاتفاق، ورأت أنه خطوة إيجابية تجاه إنهاء العنف في المنطقة.

أوروبا

كما أكد الاتحاد الأوروبي رحابته لهذا الاتفاق، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالجهود الدبلوماسية ودعت حركة حماس إلى إطلاق سراح الأسرى. وفي بروكسل، رحب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بالاتفاق وشدد على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رد فعل الصين على صفقة تبادل الأسرى

الصين

وأكدت وزارة الخارجية الصينية استحسانها للهدنة المؤقتة في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الاتفاق في تخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة.

بريطانيا

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، فيبيان نُشِرَ عبر صفحة الخارجية الرسمية على منصة "إكس": "تحقيق اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المُحتجَزين في غزة يمثل خطوة حاسمة. هذا التوقف عن القتال يُعَدُ فرصةً لضمان وصول كميات أكبر من الغذاء والوقود ومستلزمات أخرى."

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